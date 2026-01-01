Земетресение със сила от 5,4 по скалата на Рихтер беше регистрирано в 10:40 ч. (местно и българско време) в югоизточния турски окръг Шанлъурфа, показва справка на сайта на Дирекцията за управление на бедствия и извънредни ситуации в Турция (AFAD).
#LATEST ─ Earthquake estimated at magnitude 5.5 was felt in Diyarbakir, Adiyaman, Sanliurfa and surrounding provinces in Türkiye, with strong shaking reported in Diyarbakirhttps://t.co/6qGo2K5X0Y— Türkiye Today (@turkiyetodaycom) September 24, 2026
Трусът с епицентър гр. Каракьопрю е бил усетен и в съседните окръзи Диарбекир, Мардин, Сиирт, Сърнак, Батман, Газиантеп, Адъяман и Малатия, предава кореспондентът на БТА в Анкара Айше Сали.
#Şanlıurfa'da 5,4 büyüklüğündeki #deprem anı güvenlik kamerasında. pic.twitter.com/7bkfH3yO45— A Haber (@ahaber) September 24, 2026
По първоначални данни няма пострадали и загинали, както и засегнати сгради.
#SONDAKİKA Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep başta olmak üzere Güneydoğu'da hissedilen depremin:— Haber Report (@HaberReport) September 24, 2026
- AFAD, depremin Şanlıurfa Karaköprü merkezli 5,4 büyüklüğünde meydana geldiğini açıkladı. (Habertürk) pic.twitter.com/BJehBldJSL
Турският министър на транспорта Абдулкадир Уралоглу съобщи в публикация във Фейсбук профила си, че няма данни за засегнати пътища и комуникационни мрежи.