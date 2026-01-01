Предложеното увеличение на данъчните оценки на имотите трябва да бъде направено така, че да не води до допълнително натоварване за гражданите. За това предупреди Асен Василев от кулоарите на Народното събрание, като припомни, че още през 2023 г. е внесъл предложение по темата.

„Да не стане така, че дават с едната ръка, взимат с другата и накрая хората да са по-бедни“, каза Василев.

По думите му при увеличаване на данъчните оценки трябва да бъдат намалени данъчните такси, тъй като по-високите оценки имат отражение и върху размера на такса „смет“.

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„Ако това се прави, трябва да се прави по начин, който не удря по джоба на гражданите. Трябва да се намалят данъчните такси. Вдигането на данъчните оценки има отражение върху такса „смет“. Това трябва да бъде разкачено и такса „смет“ да не бъде свързана с данъчната оценка“, каза той.

Асен Василев коментира предложените от Министерството на финансите промени в данъчното законодателство, сред които са увеличаването на прага за регистрация по ДДС, облагането на свръхпечалбите и въвеждането на акциз за автомобили с мощност над 250 киловата. По думите му част от мерките трябва да бъдат прецизирани, за да не се създават възможности за заобикаляне на закона.

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„Смислена мярка е по-високият праг за регистрация по ДДС, но не разбирам защо не се отива на максималния възможен праг. Ще предложим да се отиде на него“, заяви Асен Василев от кулоарите на Народното събрание.

По думите му няма проблем с облагането на свръхпечалбите, но според него е важно мярката да бъде структурирана така, че да не създава възможности за заобикалянето ѝ.

„Свръхпечалба, проблем няма, но проблемът идва от това, че обикновено, когато се налага изведнъж, тя изчезва. Трябва да е със структурирано законодателство. Ако сте банка, ще си наемете IT компания, която да ви построи система и печалбата ще отиде в тази компания“, коментира Василев.

Той засегна и предложението за акциз върху автомобилите с мощност над 250 киловата.

„Акцизите биха имали смисъл, ако от тях са извадени електрическите автомобили. Целият проблем, когато сменят данъчното законодателство, е да сте осигурени срещу всички възможности за избягването му“, каза Асен Василев.

Коментарът му е във връзка с предложените от Министерството на финансите промени в седем данъчни закона, които според ведомството ще увеличат приходите в хазната с 1,4 млрд. евро.