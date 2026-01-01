Върховният касационен съд заседава по делото за жестокото убийство на 33-годишната Евгения Владимирова.

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Припомняме, че на 23 септември близки и приятели на жената се събраха на протест пред Съдебната палата в София - ден преди поредното заседание.

Близки на Евгения Владимирова протестираха пред Съдебната палата

Евгения беше открита мъртва в куфар във водоем в края на 2021 г. По случая бяха осъдени съпругът ѝ Орлин Владимиров и баща му Пламен Владимиров.

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След като на две съдебни инстанции двамата получиха доживотни присъди, последва промяна след намесата на Върховния касационен съд.

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Впоследствие наказанието на Орлин Владимиров беше определено на 20 години затвор, а баща му Пламен беше оправдан.

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Това решение предизвика недоволство сред близките на Евгения, които настояват и двамата подсъдими да получат доживотни присъди.