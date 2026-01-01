Израелският посланик в САЩ Йехиел Лайтер заяви, че неговият син е войникът, ранен по-рано днес при нападение с врязване на автомобил в хора на Западния бряг. Случаят предизвика реакции на съпричастност от страна на израелски политици, предаде Франс прес.

"Нерия се нуждае от чудо. Нерия продължи да служи в резервните сили, след като загуби по-големия си брат Моше Йедидя Лайтер", написа посланикът в Екс, имайки предвид другия си син, който беше убит в бой в Газа през ноември 2023 г.

"Аз и моята съпруга Сара в този момент се молим заедно с целия израелския народ за чудо", реагира премиерът Бенямин Нетаняху в публикация в Екс.