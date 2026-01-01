Граждани се събраха на протест пред Столичната община с искане за оставка на кмета Васил Терзиев. Протестът е организиран във Фейсбук.

Повод за протеста е поставянето на украинското знаме на сградата на Столичната община, както и връзките на Терзиев с групата от „Петрохан". Демонстрацията е под надслов „Да свалим чуждото знаме! Оставка на Терзиев!“. Протестиращите носят плакати с надпис „Тук не е Петрохан" и скандират „Оставка".

Пред Столичната община се провежда и контрапротест в защита на Украйна и подкрепата към украинския народ, както и за запазването на украинското знаме на сградата на Столичната община.

Движението на автомобили пред сградата на Общината е спряно. Между групите от протестиращи има полицаи, които следят за спазването на обществения ред.