Прокуратурата привлече към наказателна отговорност 29-годишен мъж за кражба на таксиметров автомобил в София, съобщиха от обвинението.
На 21 септември в жк. „Люлин“, обвиняемият е задигнал колата, собственост на таксиметрова компания.
Преди това той е предизвикал лека катастрофа с личния си автомобил, напуснал мястото на произшествието и се качил на таксито.
Таксиметровият шофьор спрял за малко пред търговски център, когато обвиняемият отнел автомобила.
Мъжът е задържан за 72 часа, като предстои да му бъде поискан постоянен арест.