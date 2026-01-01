Прокуратурата привлече към наказателна отговорност 29-годишен мъж за кражба на таксиметров автомобил в София, съобщиха от обвинението.

На 21 септември в жк. „Люлин“, обвиняемият е задигнал колата, собственост на таксиметрова компания.

Преди това той е предизвикал лека катастрофа с личния си автомобил, напуснал мястото на произшествието и се качил на таксито.

Таксиметровият шофьор спрял за малко пред търговски център, когато обвиняемият отнел автомобила.

Мъжът е задържан за 72 часа, като предстои да му бъде поискан постоянен арест.