Когато Харви Уайнстийн беше осъден на затвор за първи път, репортери, активисти и любопитна публика препълниха съдебната зала, за да станат свидетели на осъждането на опозорения холивудски магнат в рамките на движението #MeToo, пише Асошиейтед прес.

Няколко часа по-късно светът започна да се затваря, докато пандемията от КОВИД-19 бушуваше. Сега, след отмяната на присъдата и два повторни съдебни процеса, на Уайнстийн отново предстои произнасяне на присъда днес за едно от същите престъпления – повече от шест години след първото му осъждане през март 2020 г.

Уайнстийн, на 74 години, може да получи до 25 години затвор за сексуално посегателство над бившата асистентка по телевизионни продукции Мириам Хейли в апартамента му в Манхатън през 2006 г. Той вече е излежал повече от шест години, докато делото му преминаваше отново и отново през наказателната съдебна система. Хейли разказа за нападението по време на два съдебни процеса.

„Немислимото се случваше“, свидетелства Хейли миналата година.

Хейли, която е известна и под името Мими Хейли, планира да вземе думата по време на произнасянето на присъдата на Уайнстийн, каза нейната адвокатка Глория Олред. Уайнстийн също ще се обърне към съда, уточни неговият говорител Юда Енгелмайер.

Продуцентът на наградените с „Оскар“ филми „Криминале“ и „Влюбеният Шекспир“ първоначално беше осъден на 23 години затвор, след като през 2020 г. съдът го призна за виновен в нападение над Хейли и изнасилване през 2013 г. на начинаещата актриса Джесика Ман.

Но Върховният съд на Ню Йорк отмени тези присъди през 2024 г., като постанови, че показанията на други жени, чиито обвинения не са били част от делото, са повлияли предубедено на процеса срещу Уайнстийн.

След втори процес миналата година Уайнстийн отново беше признат за виновен в сексуално престъпление от първа степен за нападението срещу Хейли. В объркващо и раздвоено решение съдът не можа да стигне до присъда по обвинението в изнасилване, свързано с Ман.

След като през май поредното дело приключи, без съдебните заседатели да стигнат до единодушно решение, прокурорите от Манхатън оттеглиха обвинението в изнасилване, вместо да продължат с четвърто дело, след като Ман каза, че не би могла да понесе да свидетелства отново.

Това решение отвори пътя за определяне на наказанието на Уайнстийн.

Прокурорите от Манхатън обявиха, че ще поискат 20 години затвор, което би го задържало зад решетките поне до края на 80-те му години.

Адвокатите на Уайнстийн не са посочили каква присъда ще поискат. Той отрича да е изнасилил или нападнал сексуално когото и да било. След произнасянето на присъдата той може да обжалва.

Асошиейтед прес обикновено не разкрива самоличността на хора, които твърдят, че са жертви на сексуално насилие, освен ако те не дадат разрешение за това.