Моторист пострада при пътнотранспортно произшествие на път III-205 по направлението Разград – Исперих, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Сигналът за катастрофата е подаден около 17:15 часа на 22 септември. На място е установено, че 24-годишен водач на мотоциклет от град Исперих губи контрол над управляваното от него превозно средство на десен завой, навлиза в лентата за насрещно движение и се блъска странично в автомобил „Ауди А8“, шофиран от 31-годишен мъж от Разград.

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Пострадалият моторист е транспортиран в МБАЛ-Разград с дълбока разкъсно-контузна рана на десния крак и множество фрактури на дясното стъпало.

Пробите на двамата водачи за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство.