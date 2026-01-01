Американският държавен секретар Марко Рубио ще се срещне с руския министър на външните работи Сергей Лавров днес в кулоарите на Годишната сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, съобщи Държавният департамент, предаде Франс прес.

Срещата ще се проведе в същия ден, в който е предвидено изказването на украинския президент Володимир Зеленски пред Общото събрание на световната организация.

Вчера Зеленски говори за войната в Украйна с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Зеленски предупреди: Русия подготвя нова масирана атака срещу Украйна

В публикация в Телеграм относно срещата, която проведе с британския премиер Анди Бърнам в кулоарите на Общото събрание на ООН, Зеленски каза, че Украйна поддържа постоянна комуникация със своите съюзници по въпроса за осигуряването на нови средства за противовъздушна отбрана.

„В момента има разузнавателна информация, че Русия подготвя нова масирана атака срещу Украйна“, написа Зеленски.

Той заяви, че не може да става дума за облекчаване на санкциите срещу Русия, „когато украинците всеки ден живеят под заплахата от ракетни атаки и атаки с дронове“.

Руските сили отдавна извършват мащабни нощни атаки с дронове и ракети, но през последните седмици са променили тактиката си, като започнаха да нанасят непрекъснати удари през целия ден.