Министърът на здравеопазването Катя Ивкова даде старт на Европейската седмица на спорта #BeActive 2026 по време на събитие пред Народния театър „Иван Вазов“ в София. Инициативата поставя акцент върху физическата активност като важна част от грижата за здравето и събра представители на институциите, спортисти и граждани.

„Често мислим за здравеопазването тогава, когато вече има проблем. Но голямата ни задача трябва да е друга – да стигнем до човека по-рано. Преди диагнозата. Преди лекарствата. Преди болницата“, заяви Ивкова.

Тя подчерта, че редовното движение има съществено значение за профилактиката и превенцията на заболяванията. По думите ѝ физическата активност е ежедневен избор, чиито ползи се натрупват във времето.

„То е един от онези малки избори, които правим днес, а тялото ни помни утре. Затова Министерството на здравеопазването е част от Европейската седмица на спорта – защото искаме все повече да говорим не само за това как лекуваме болестта, а как пазим здравето“, посочи здравният министър.

Ивкова призова хората да възприемат грижата за здравето като постоянен процес, а не като действие, предприемано едва при появата на проблем.

„Здравето не е даденост. То се изгражда всеки ден – крачка по крачка. Нека днес направим още една“, каза тя.

Официалното откриване на Европейската седмица на спорта #BeActive 2026 беше направено от министъра на младежта и спорта Енчо Керязов. В събитието се включиха и ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова, както и олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова, която е посланик на инициативата.

Програмата #BeActive продължава с редица спортни прояви в София и различни градове в страната. На 26 септември пред НДК ще бъде организирано #BeActive Селище на спорта, където посетителите ще могат да се запознаят с повече от 45 вида спорт. В програмата е включена и #BeActive Нощ на спорта.

Кампанията ще има и регионално присъствие с последващи събития във Видин, Берковица и Дупница.

Европейската седмица на спорта #BeActive се провежда по инициатива на Европейската комисия и цели да насърчи хората да бъдат по-активни и да включат движението като естествена част от ежедневието си.