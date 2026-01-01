Приключи монтирането на антените на радиотелескопа LOFAR-BG в Националната астрономическа обсерватория (НАО) „Рожен“. Това съобщи пред журналисти Камен Козарев, директор на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория (НАО) към Българската академия на науките (БАН).

Според него първият за България професионален радиотелескоп е уникална инфраструктура за страната ни, станцията LOFAR-BG е единствената в Югоизточна Европа и превръща НАО в лидер на Балканите по отношение на радиоастрономическите изследвания.

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"Сигналите от антените на радиотелескопа вече се изпращат по оптична връзка към Нидерландия за мониторинг на състоянието на цялата мрежа. Предвижда се научната дейност със станцията да започне от началото на 2027 г.", каза Камен Козарев.

Със станцията LOFAR-BG ще има възможност да се проследяват също движенията на сателити и самолети. Станцията LOFAR-BG е обект от пътната карта за научна инфраструктура.

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Това е значима инвестиция в нашата наука, в бъдещото поколение астрономи, коментира директорът на Института по астрономия. Българският радиотелескоп е част от европейската система LOFAR с 53 станции.

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"Станцията на НАО „Рожен“ включва нискочестотно поле с 96 антени и високочестотно с 96 индивидуални плочки с по 16 антени. Сигналите от всяка една антена се събират в изчислителния контейнер, в него се генерира цялостният сигнал, който отива към Нидерландия", обясни Камен Козарев.

"Оптичната връзка до Нидерландия вече е тествана, сигналът в нискочестотното поле е изключително чист, а във високочестотното има няколко места с радиоизлъчване, за което астрономите правят обследване.

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Обсерваторията „Рожен“ е известна със своите оптични телескопи, но вече отваряме и „радио очи“ към Вселената", коментира Камен Козарев. Станцията LOFAR-BG ще бъде използвана самостоятелно за изследване на слънчевата активност, йоносферната динамика, активността на пулсари, наблюдение на слънчеви радио избухвания, активни галактични ядра и други.

След приключилото монтиране на хардуера на станцията, предстои работа по софтуерната част на LOFAR-BG. Графикът по изграждането на радиотелескопа включва през следващите седмици сертифициране на станцията и различни тестове, включително и дали данните се предават по оптичната мрежа към Нидерландия, където е цялостната обработка на сигналите, допълни директорът на астрономическия институт.