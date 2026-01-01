Националната астрономическа обсерватория „Рожен“ става първият носител на сертификата „Звезден обект №1“ в рамките на инициативата „Звездните маршрути на Родопите“.

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Отличието се връчва от областния управител на Смолян Георги Пепеланов на директора на обсерваторията Никола Петров.

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НАО „Рожен“ е едновременно национална научна инфраструктура, символ на Родопите и място, което всяка година привлича хиляди посетители към науката, уточняват от Регионалния академичен център.

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Създаването на регионален инвестиционен фонд в Смолян, чрез който да се финансират политики, насочени към развитие на планинската област, може да бъде съвременно решение за спиране на обезпокоителните тенденции на обезлюдяване на Родопите.

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Това е една от идеите на Регионалния академичен център за развитие на областта. във фонда биха могли да постъпват приходи, генерирани от местните енергийни ресурси, основавайки се на европейски практики в страни като Франция и Швейцария.