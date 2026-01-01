В Министерския съвет ще се проведат срещи, свързани с цените на горивата и действията на институциите срещу корупцията. Предстои и заседание на Съвета по сигурността. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

От 8:30 ч. ще се проведе работна среща за подготвените от институциите мерки във връзка с високите цени на горивата.

От 9:00 ч. министър-председателят Румен Радев свиква заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет.

От 11:00 ч. в Гранитна зала министър-председателят Румен Радев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев и председателят на ДАНС Пламен Тончев ще дадат брифинг за предприети от институциите действия срещу корупцията.

Преди това, от 10:30 ч., на церемония в Гранитна зала ще бъдат наградени служители на МВР за техните заслуги в борбата срещу производството и разпространението на наркотици.

Предвидени са брифинги след края на работната среща за мерките във връзка с високите цени на горивата и след заседанието на Съвета по сигурността.

Премиерът Румен Радев вчера взе участие в Националното съвещание на МВР във връзка с изборите, като, освен по тази линия, той очерта и основни приоритети пред министерството. Той отбеляза, че въпросът за корупцията, борбата със злоупотребата с власт, разграждането на олигархичния модел е изключително трудна задача, защото този модел се е вкоренил дълбоко във всички структури от централно ниво до всички области на България.