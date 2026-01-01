Остра атака срещу председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отправи гръцката евродепутатка Афродити Латинопулу по време на дебата за състоянието на Европейския съюз в Европейския парламент в Страсбург.

„Г-жо Фон дер Лайен, няма по-голяма расистка от вас спрямо европейците“, заяви Латинопулу от парламентарната трибуна. Фон дер Лайен беше в залата и изслуша изказването, без да му отговори.

Евродепутатката, която е лидер на гръцката партия „Гласът на разума“ и член на групата „Патриоти за Европа“, обвини Комисията, че е „напълнила“ Европа с нелегални мигранти, увеличила данъците и бюрокрацията и е навредила на земеделците, животновъдите и рибарите.

По думите ѝ политиките на Брюксел водят до затваряне на европейски фабрики и загуба на работни места.

Атака заради Pfizergate

В изказването си Латинопулу сравни Фон дер Лайен с бившия германски канцлер Ангела Меркел.

„Вие не сте просто най-добрата ученичка на Меркел. Надминахте я“, заяви тя.

След това се позова на т.нар. Pfizergate - спора около текстовите съобщения между Фон дер Лайен и изпълнителния директор на Pfizer Алберт Бурла по време на преговорите за ваксини срещу COVID-19.

„Затънала в скандали с основателни съмнения за корупция. Pfizergate. Изчезнали съобщения. Отказ да бъдете проверявана“, каза гръцката евродепутатка.

Тя завърши с думите: „Г-жо Фон дер Лайен, съсипахте ни!“

Изказването продължи малко повече от минута. След него Латинопулу публикува записа в социалните си мрежи с послание към председателката на Комисията: „Ms von der Leyen, there is no greater racist against Europeans than you!“

Ден по-рано Европарламентът свали имунитета ѝ

Атаката срещу Фон дер Лайен дойде ден след като Европейският парламент гласува за снемане на имунитета на Латинопулу. Решението дава възможност на гръцките власти да продължат разследването срещу нея, свързано с твърдения за фиктивни или подправени подписи при учредяването на партията ѝ.

Снемането на имунитета не означава, че Латинопулу е призната за виновна. Тя отрича обвиненията и настоява случаят да бъде разгледан от съда.

Коя е Афродити Латинопулу

Афродити Латинопулу е гръцки евродепутат и лидер на партията „Гласът на разума“. Тя беше избрана за Европейския парламент през 2024 г. и е член на групата „Патриоти за Европа“.

Латинопулу е родена през 1991 г. в Солун и е юрист по образование. Преди създаването на собствената си партия е била свързвана с „Нова демокрация“.

Дебатът за състоянието на Европейския съюз се проведе в Страсбург след годишната реч на Урсула фон дер Лайен пред Европейския парламент. Гост на тазгодишното заседание беше канадският премиер Марк Карни. В речта си Фон дер Лайен представи приоритети на Комисията, сред които европейската сигурност, отношенията с Канада и Китай, миграцията и климатичната политика.