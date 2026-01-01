Спасиха котка, заклещена в автомобилна гума в централната част на Плевен, съобщиха от полицията.

Огнеборци се притекоха на помощ на животното в беда след необичаен сигнал, подаден късно вечерта на 16 септември.

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По информация на граждани, котката е влязла и е заседнала в гумата на автомобил, паркиран на булевард „Данаил Попов“.

Животното се е оказало в пълна изолация и без възможност да излезе самостоятелно. Екип е извършил спасителната операция.

Огнеборците са успели да извадят котката невредима.