Пожарникари от Смолян спасиха малко коте, паднало във вентилационна тръба в сграда на детски център в града.

Сигналът е подаден около 13:30 ч. от служители на центъра, намиращ се на ул. „Зорница“.

На място е изпратен екип на районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, който е установил, че котето е заседнало в тръба, вградена в стената на санитарно помещение, и не може да излезе самостоятелно.

След предприети действия за осигуряване на достъп до шахтата, огнеборците са успели да извадят животното невредимо.

"Оказването на техническа помощ и съдействие при различни инциденти, включително спасяване на животни, транспортиране на болни и трудноподвижни лица, отводняване на помещения, отстраняване на паднали дървета и опасни предмети, както и други дейности извън обичайния характер на пожарогасителната дейност, е част от ежедневните дежурства на смолянските огнеборци, които доказват своята готовност да оказват помощ и съдействие в различни нетипични ситуации и инциденти", посочват от Пожарната в родопския град.