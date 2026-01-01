Учени от Медицинския факултет на университета „Дюк“ направиха откритие, което може да доведе до изцяло нов метод за лечение на хроничната нервна болка – състояние, засягащо милиони хора по света, съобщава уебсайтът „Knowridge“.

Хроничната нервна болка може да предизвиква усещания за парене, изтръпване и пронизваща болка дори при лек допир, топла вода или нормални движения. Съществуващите лекарства често осигуряват само временно облекчение и могат да причинят нежелани ефекти като сънливост, замайване или риск от зависимост.

Публикуваното в списание „Нейчър“ изследване се фокусира върху митохондриите – малки структури в клетките, известни като техните „енергийни централи“, които осигуряват необходимата енергия за правилното функциониране на организма.

Учените отдавна предполагат, че нарушената работа на митохондриите има връзка с хроничната болка. При увреждания на нервите, причинени например от диабет или химиотерапия, митохондриите често започват да функционират неправилно.

Недостигът на енергия може да доведе до възпаление и свръхактивност на нервните клетки, които започват да изпращат сигнали за болка към мозъка дори при липса на реално нараняване.

Изследователският екип проверил дали възстановяването на здрави митохондрии може да подпомогне възстановяването на увредените нерви.

Експериментите, проведени върху мишки и човешки тъкани, били насочени към две чести причини за хронична нервна болка – диабетна невропатия и увреждания вследствие на химиотерапия.

Резултатите показали, че възстановяването на здрави митохондрии значително намалява симптомите на болка. В някои случаи ефектът продължил до 48 часа.

Вместо просто да блокира болковите сигнали, както правят повечето съществуващи лекарства, новият подход изглежда атакува една от основните причини за проблема – нарушеното енергийно снабдяване на нервните клетки.

Изследователите открили също, че специални поддържащи клетки, наречени сателитни глиални клетки, могат да прехвърлят здрави митохондрии директно към увредени нервни клетки чрез микроскопични структури, известни като тунелни нанотръби.

Тези своеобразни клетъчни „мостове“ позволяват прехвърляне на жизненоважни енергийни ресурси между клетките.

При опити върху мишки увеличаването на този процес намалило симптомите, свързани с болката, с до 50%.

Учените установили и ключова роля на протеин, наречен MYO10, необходим за образуването на тези нанотръби. При липсата му преносът на митохондрии се нарушавал значително.

Изследователите смятат, че откритието може да проправи пътя към напълно нов клас терапии, насочени към възстановяване на нервните клетки, а не само към потискане на болковите сигнали.

Резултатите може да имат значение и за други заболявания, включително инсулт, затлъстяване, невродегенеративни заболявания и рак.

Учените подчертават, че изследването все още е в ранен етап и предстоят допълнителни изпитвания за потвърждаване на безопасността и ефективността при хора.

Въпреки това откритието дава надежда, че бъдещите терапии срещу хроничната нервна болка може да се насочат към възстановяване на здравето и енергийния баланс на нервните клетки, вместо единствено към потискане на симптомите.