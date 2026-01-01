На 28 май се отбелязват 60 години от построяването на репликата на параход Радецки.

Идеята за създаването на идентично копие на легендарния кораб възниква през 1964 година по инициатива на журналистката Лиляна Лозанова. Поводът е 90-годишнината от гибелта на Христо Ботев и желанието параходът да остане вечен символ на Козлодуйския бряг, разказа за БТА уредникът на Националния музей параход „Радецки“ Десислава Десева.

Изграждането на кораба се превръща в една от най-мащабните дарителски кампании в България. В нея се включват около 1,2 милиона български деца, които събират билки, хартия и желязо, а средствата отиват по специална дарителска сметка. Така за по-малко от година са събрани необходимите над 500 000 лева за построяването на плавателния съд.

Репликата на „Радецки“ е спусната на вода на 28 май 1966 година и акостира тържествено на Козлодуйския бряг, където е посрещната от хиляди деца, добави директорът на музея. По думите ѝ тогава корабът извършва първото си, и единствено плаване зад граница до Виена и Будапеща със 126 деца на борда. Днес той е единственият плаващ музей по река Дунав в България и на Балканите.

В експозицията посетителите могат да видят последното писмо на Христо Ботев до съпругата му, написано по време на разговора му с капитана Дагоберт Енглендер, както и схеми на оригиналния кораб. Сред експонатите са още оръжия, униформи и пано, проследяващо пътя на Ботевата чета от Козлодуй до Околчица. Десева посочи, че музеят приема както индивидуални посетители, така и организирани групи, а за плаванията се изисква предварителна резервация.

От 1982 г. параходът е със статут на национален музей и от 16 април 2004 г. е филиал на Националния исторически музей в София.