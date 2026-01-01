Току-що премиерът Радев поля всички с дипломатичен, но леден душ. Така депутатът от ГЕРБ-СДС Георг Георгиев коментира думите на министър-председателя, който по-рано днес заяви, че подкрепата за Украйна остава на втори план.

Радев за подкрепата за Украйна: Първо ще мислим за сигурността и стандарта на българите

"Подкрепата за Украйна ще бъде ревизирана и вероятно преустановена. Тревожно намерение, което ще следим с внимание дали ще бъде потвърдено и в самите предстоящи разговори с партньорите в Брюксел утре. Убеден съм, че международната преса също ще прояви интерес. Това логично поставя въпроса, решенията в Ню Йорк плод на съзнателно политическо решение ли са или по-скоро резултат от инстинктите на българската професионална дипломация, която за разлика от политиците, отлично прави разликата между агресор и жертва", написа Георгиев във Facebook.

Радев, който е на посещение в Париж по покана на френския президент Еманюел Макрон, заяви, че България е оказвала досега политическа, хуманитарна, дипломатическа и дори военна подкрепа на Украйна. Той посочи, че в условията на променената среда за сигурност страната ни трябва да подхожда с необходимата отговорност и внимание към бъдещи решения, свързани с военна и финансова подкрепа. Премиерът отбеляза, че пред България стоят сериозни предизвикателства, свързани с публичните финанси и бюджета, като основен приоритет на правителството остава гарантирането на сигурността и жизнения стандарт на българските граждани, преди да се мисли за финансови решения в подкрепа на трети страни.