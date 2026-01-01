Община Трявна настоява пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за спешно отпускане на осигурените държавни средства за ремонт на покрива и саниране на Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Теодосий Витанов“ и прилежащата към нея поликлиника, съобщиха от местната администрация.

Описват щетите след градушката в Трявна

Искането е във връзка с щети, нанесени след силна градушка и последвали проливни валежи, вследствие на които в сградата на лечебното заведение има течове и наводнени помещения. По информация на общината медицински екипи се налага да отстраняват вода и да подсушават помещенията при всеки дъжд.

Градушка с размерите на яйце се изсипа в Трявна и Царева ливада на 12 май.

След проливни дъждове на 22 май обстановката в област Габрово се усложни, когато в части от региона реките излязоха от коритата си, а населени места, улици, инфраструктура и частни имоти бяха наводнени. Частично бедствено положение бе обявено в Габрово и Дряново, а в Севлиево ситуацията също бе тежка, като бяха евакуирани хора и бяха отчетени значителни щети по инфраструктурата и домакинствата.

Кметът на Трявна Денчо Минев заявява, че общината има подписано споразумение с МРРБ за отпускане на средства от държавния бюджет за ремонт и саниране на болницата в града, но към момента финансирането не е получено и дейностите не могат да започнат.

„За нас е изключително важно да осигурим нормални и сигурни условия за пациенти и медицински персонал и не можем да рискуваме сградата да остане в подобно състояние“, посочва Минев, цитиран от общинската администрация. По думите му са изпратени нови официални писма до ресорното министерство и ще се настоява за срещи за ускоряване на процедурата.

Най-сериозно засегнати са клиничната лаборатория и поликлиниката, където ежедневно се преглеждат пациенти, съобщава директорът на лечебното заведение Татяна Станчева. По думите ѝ има течове и в отделения, функционален кабинет със специализирана апаратура, както и в части от педиатричното отделение и на петия етаж на сградата.

Ако валежите продължат, съществува риск клиничната лаборатория да преустанови работа, предупреждава Станчева. Според нея продължаващите течове могат да създадат опасност за пациентите и персонала и да затруднят функционирането на лечебното заведение.

МБАЛ „Д-р Теодосий Витанов“ обслужва жители на Трявна и региона, туристи, както и пациенти от съседни населени места, включително Дряново. По данни на болницата месечно през лечебното заведение преминават между 150 и 200 пациенти. Болницата разполага с детско, вътрешно, неврологично и физиотерапевтично отделение.