Първото, което ще изказа, е съболезнования на семейството на загиналия човек, отнесен от водите на река Росица. Изключително тежка ситуация - знаете, че бях на място, за да видя как координираме всички дейности, които следва да бъдат извършени. Това заяви министърът на труда Наталия Ефремова.

Тя акцентира, че социалните служители са били от първия час на бедствието на терен. „Направени са обходи на над 400 пострадали къщи в 10 населени места, правят се описи, извършени са множество дейности по консултиране“, обобщи министърът.

По думите ѝ, най-важното е да се предприемат спешни мерки и координация - разчистване, отстраняване на щетите и след това започва поетапната подкрепа на държавата.

Ефремова категорично заяви, че социалната подкрепа е към хората, които в първите часове на едно бествие губят възможности за достъп до своите лекарства, дрехи, спешни нужди и натам са насочени мерките на социалното подпомагане.

► Еднократна помощ в размер на до 1171 евро - за жизненоважни потребности, тя се отпуска веднъж годишно.

Най-много пострадали семейства от наводненията във Великотърновска област са в Севлиево – 179 семейства вече са посетени.

