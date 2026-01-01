Заместник-кметът на Велико Търново Георги Недев отправи призив за набиране на доброволци за овладяване на последиците от наводнението.

След интензивните валежи на територията на община Велико Търново – основно в областния град и съседния Дебелец, както и в селата Церова кория, Присово и Пчелище са нанесени значителни щети по инфраструктурата, жилищни сгради и домове на граждани.

Най-пострадали са кварталите в старата столица, прилежащи на река Янтра – „Света гора“ и „Асенов“, както и улиците „Григорий Цамблак“ и „Крайбрежна“, написа той в официялния си профил във Фейсбук.

Доброволческата дейност ще се проведе на 24 и 25 май, а сборният пункт е пред сградата на Община Велико Търново между 08:30 и 09:00 часа. Препоръчително е желаещите да се включат да бъдат с подходящо работно облекло, с ботуши или работни обувки и да носят лопати, кофи и други подходящи за случая инструменти.

Транспортът до местата за работа ще бъде осигурен от Общината.

Областният управител на Велико Търново Мартин Богомилов заяви, че ситуацията е овладяна и се нормализира.

Направен е експертен съвет с районната здравна инспекция, за да се направи микробиологичен и химичен състав на водата, за да може жителите на областта да са сигурни във водата, която пият, обясни още Богомилов.

Във Велико Търново беше обявено бедствено положение.

Отменям празничната програма във Велико Търново за 24 май, написа още кметът. "Наводнението и справянето с последиците от него са първостепенна и приоритетна задача! Хората, чиито домове са наводнени - и във Велико Търново, и във всяко едно от населените места, заслужават бързо да възстановят нормалния си живот - и аз, и Общината ще направим всичко по силите си за това", съобщи по-рано кметът на Велико Търново Даниел Панов.

"Поводи за празници ще има достатъчно занапред. Важни сега са хората! Благодаря на учителите, учениците и родителите за разбирането!", пише още Панов.

"Създадена е организация за евакуация на всички нуждаещи се, осигурили сме настаняване в Кризисния център, Помагат екипите на Полицията, Пожарната, НВУ "Васил Левски". Няма пострадали хора", написа кметът.

Директорите на всички великотърновски училища, които тази година изпращат абитуриенти, са заявили категорично желание традиционните дефилета по червения килим да се проведат. Това съобщи още кметът на Велико Търново.

След поредица от разговори между училищните ръководства и дирекция „Образование“ в Общината е било взето решение изпращанията на зрелостниците на 24 и 25 май да се състоят по предварителната програма.