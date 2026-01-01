Спасиха два бедстващи коня от коритото на река Бели Вит в Тетевен, съобщават очевидци в социалните мрежи.

Конете са живи и здрави, макар и доста стресирани и уморени.

Водата в реката се е покачила значително през нощта. Сутринта нивото ѝ е достигало почти до шията на конете, което е създало реален риск от удавяне и силно е изтощило животните.

Към момента няма официална информация за собственика на животните и как точно са попаднали в реката.

Кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева е свикала извънредна среща на Щаба за защита при бедствия, на която са били обсъдени ситуацията и критичните точки във всяко населено място. Засега няма необходимост от обявяване на бедствено положение, но обстановката се следи постоянно, като се държи връзка с кметовете на населените места. Отговорните институции са в готовност за реакция при нужда.

През изминалото денонощие вследствие на продължителните валежи нивото на реки в страната се повиши значително, на места в община Ловеч е обявено бедствено положение.