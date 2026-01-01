Община Габрово обяви бедствено положение за част от територията на общината заради проливните валежи. Това съобщиха от общинската администрация.

Мярката обхваща терени около речните корита, притоците им, дерета и прилежащите към тях зони. Бедственото положение влиза в сила от 00:00 часа на 23 май и ще остане в сила до отпадане на необходимостта.

Интензивните валежи вече са нанесли щети в района на ул. „Черни Лом“ и кв. „Любово“, посочват от Oбщината.

В изпълнение е приведен Общинският план за защита при наводнения. Eкипи извършват обход на критичните участъци и наблюдение на рисковите зони.

Критично е повишено нивото на река Янтра в района на ул. „Иван Калпазанов“ и ул. „Капитан Дядо Никола“. От общината предупреждават гражданите да не се доближават до речното корито и да спазват указанията на институциите.

Чрез системата BG-Alert е разпространено предупреждение за засегнатите райони. От общинската администрация посочват, че се очаква допълнителна информация.

Припомняме, че поради продължаващите обилни валежи и значително влошената метеорологична обстановка бул. „Хемус“ и бул. „Столетов“ в Габрово бяха временно затворени през нощта на 22 срещу 23 май.

Река Янтра излезе от коритото си в района на кв. "Радичевец" в Габрово заради проливния дъжд.

По-рано в Габрово бе задействана системата BG–Alert заради проливния дъжд, информираха от Общината. В съобщението от името на кмета на Габрово има предупреждение, че в района на ул. "Капитан дядо Никола" и ул. "Иван Калпазанов" нивото на река Янтра се е покачило опасно и се призовават гражданите да не доближават речното корито.

Нивото на язовир "Христо Смирненски" се следи денонощно, информираха от областната администрация. По техни данни водата е на два метра под преливния ръб и ситуацията е нормална.

Екипи на пожарната съдействаха на закъсали автомобили в кв "Радецки", видя репортер на БТА. Затворените по-рано пътни участъци вече са отворени, като общината е организирала техника, която да махне калната маса. Няма сигнали за пострадали хора.

За кратко дъждът беше спрял, но заваля отново.