Украинският президент Володимир Зеленски ще участва в срещата на върха на НАТО в Анкара през юли, съобщи днес генералният секретар на Алианса Марк Рюте.

„Вече го поканих, да. Той ще бъде там“, заяви днес Рюте по време на пресконференция след среща в Швеция.

Участието на украинския президент Володимир Зеленски в предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара през юли, е продължение на поредица от ключови моменти и политически решения, формиращи отношенията между Украйна и Северноатлантическия алианс в контекста на руската агресия. Един от най-значимите преломни моменти беше руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Този акт на агресия предизвика незабавна реакция от страна на НАТО, като Алиансът укрепи източната си отбрана. Тази стратегическа стъпка имаше за цел да демонстрира ангажимента на НАТО към колективната сигурност и да възпре по-нататъшна ескалация. В резултат на инвазията, Финландия и Швеция също преразгледаха десетилетия на провеждана политика за сигурност, заявявайки намерението си да се присъединят към Алианса, което промени геополитическия пейзаж в Северна Европа.Последващите дипломатически усилия и срещи на високо равнище последователно поставяха въпроса за бъдещето на Украйна и сигурността на Европа. През предходната година, по време на срещата на върха на НАТО в Хага, държавите членки се ангажираха с конкретни финансови политики. Беше постигнато съгласие да се повишат разходите за отбрана до около 5 процента от брутния вътрешен продукт на страните членки до 2035 година**. Това решение подчертава нарастващата загриженост за сигурността и необходимостта от адекватни инвестиции в отбранителния капацитет на Алианса.Настоящата динамика се наблюдава ясно и по време на срещата във Вилнюс, където украинският президент Зеленски проведе двустранни срещи с лидерите на „Букурещката деветка“ и скандинавските държави. По време на тази среща, Зеленски настояваше за гаранции за сигурност от НАТО в случай на прекратяване на огъня или мирно споразумение с Русия, както и за покана за участие в предстоящите срещи на върха на НАТО.Поканата към президента Зеленски за срещата в Анкара през юли, потвърдена от генералния секретар Марк Рюте, е пряко следствие от тези системни усилия. Тя представлява важен етап в продължаващия диалог за интеграцията на Украйна и укрепването на евроатлантическата сигурност, обяснявайки как всяка информация се вписва в голямата схема на нещата.