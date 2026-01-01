Папа Лъв XIV подари на председателя на Народното събрание Михаела Доцова плакет с изображение на деца, които се молят за мир по света, и албум за Ватикана, съобщиха от пресцентъра на парламента.

По-рано днес председателят на Народното събрание Михаела Доцова и водената от нея парламентарна делегация бяха приети на аудиенция от папа Лъв XIV във Ватикана по повод 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Доцова от Ватикана: Папа Лъв XIV е поканен да посети България

"Папа Лъв XIV предаде и очаква от България като държава, разположена на кръстопът, да бъде от създателите на мостовете за мир и изпрати своята благословия към целия български народ", посочи Доцова пред журналисти след срещата.

Председателят на парламента подари на папа Лъв XIV икона на Свети Иван Рилски - небесен закрилник на българския народ и основател на Рилския манастир в България. От българската делегация беше дарен и ръчно тъкан чипровски килим.