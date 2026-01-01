Прокуратура привлече към наказателна отговорност 48-годишен мъж за хулигански действия в София, съобщиха от обвинението.

На 19 май в жк. „Гоце Делчев“, обвиняемият е надраскал с нож предни и задни капаци, врати и калници на три автомобила.

Деянието се отличава с изключителен цинизъм и дързост. Пред блок той ее е заканил и с убийство на мъж, като му казал пред полицейски служители: „Ще те убия! До 24 часа ще се видим. Ще видиш какво ще те направя“.

Мъжът е задържан за 72 часа, като му е поискан постоянен арест.