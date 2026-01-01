Катастрофирал камион е блокирал движението на АМ "Тракия" в посока Пловдив, съобщиха потребители в социалните мрежи. Инцидентът е станал след тунела "Траянови врата". Въведен е обходен маршрут през Костенец. Задръстването е километрично.

Катастрофа между два леки автомобила също затруднява движението по автомагистралата. Инцидентът е станал на 304 километър преди Бургас. Нанесени са материални щети по двете коли, които са с бургаска регистрация.

Произшествието е настъпило на мокра настилка. Няма данни за пострадали хора. Докато превозните средства бъдат изтеглени от платното на магистралата, трафикът се осъществява в аварийната лента.

На място има екип на "Пътна полиция", който регулира движението.