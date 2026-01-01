Екипите на Общинска полиция и СДВР са съставили над 440 фиша за нарушения, извършени от водачи на електрически тротинетки от началото на април до момента. Това съобщи заместник-кметът на Столичната община по направление „Сигурност“ Лъчезар Милушев.

Проверките се извършват регулярно в различни райони на столицата с цел да се гарантира безопасността както на ползвателите на индивидуални електрически превозни средства, така и на пешеходците и останалите участници в движението.

По думите на Милушев контролът ще продължи и през следващите месеци, особено в зоните с интензивен трафик и засилено присъствие на електрически тротинетки.

Акция на СДВР срещу нарушители: Електрическите тротинетки не са играчки, а превозни средства

„Периодично извършваме проверки съвместно със СДВР и продължаваме инициативата за раздаване на информационни листовки. Целта не е единствено да се налагат санкции, а да се повиши културата на движение и отговорността на водачите. Това е важно както за личната безопасност, така и за сигурността на останалите граждани“, заяви заместник-кметът.

Паралелно с контролните действия продължава и информационната кампания на Столичната община. От началото ѝ са раздадени над 6000 листовки с информация за правилата за движение на електрически тротинетки и велосипеди, задълженията на водачите и основните изисквания за безопасно управление.

Най-често нарушенията се установяват в натоварени градски зони – по тротоари, около кръстовища, пешеходни пространства и паркове. Сред най-разпространените нарушения са движението с превишена или несъобразена скорост, липсата на внимание към пешеходците, използването на тротинетка от двама души, както и управлението на електрически превозни средства от лица под 16-годишна възраст.

От Столичната община напомнят, че правилата за управление на електрически тротинетки са ясно регламентирани в Закона за движение по пътищата, но често се нарушават или се спазват частично. Законът изисква водачите да използват предпазна каска, а максимално разрешената скорост е до 25 км/ч. Забранено е използването на мобилен телефон по време на движение, освен чрез устройство за работа без участие на ръцете. Не се допуска и движение през тъмната част на денонощието.

Столичната община заявява, че подкрепя използването на индивидуални електрически превозни средства като удобен начин за придвижване в градска среда, но подчертава, че безопасността остава основен приоритет.

От общината и СДВР уверяват, че ще продължат както контролните действия, така и информационните кампании с цел по-безопасно и отговорно използване на електрическите тротинетки в София.