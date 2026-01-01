Районният съд в Дупница потвърди глоба от 1000 лева (511,29 евро) за Рилския манастир, наложена на Светата обител от РИОСВ - Перник заради замърсяване на река Друшлявица, става ясно от решение, публикувано на сайта на правораздавателното ведомство.

Замърсяването е установено през 2024 г. В отпадните води на Светата обител, заустени в реката, е открито наличие на нефтопродукти.

При взетите от инспекторите проби за второто шестмесечие на 2024 г. е отчетен резултат от 1,15 mg/dm3 при допустими 0,5 mg/dm3.

Светата обител има издадено разрешение да зауства отпадни води в река Друшлявица и в река Рилска, но до определени норми, отбелязва БНР.

В жалбата си от манастира посочват, че замърсяването е от чешмите в двора и района, което съдебният състав отхвърля като несъстоятелно.

"Възможен източник на подобно замърсяване в такава значима концентрация и стойност би било единствено едно трайно изпускане на нефтопродукти от инсталациите (за отопление, готвене и т.н.), използвани ежедневно", пише в решението.

От години Рилският манастир има проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води, но реализирането му се бави, казват от община Рила.

Решението подлежи на обжалване пред Административния съд в Кюстендил.