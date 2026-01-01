Случаите на бактериални инфекции, предавани по полов път, са се увеличили рязко в Европа, предаде ДПА, като цитира данни на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC).

Според здравната агенция на Европейския съюз през 2024 г. регистрираните случаи на гонорея и сифилис са достигнали най-високите нива за повече от десетилетие.

Установени са 106 331 случая на гонорея през 2024 г., което представлява увеличение с 303 процента спрямо 2015 г.

Броят на случаите на сифилис се е удвоил през същия период, достигайки 45 577. Хламидията остава най-често регистрираната полово предавана инфекция с 213 443 случая, посочват от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията.

Бруно Чианчо от Центъра предупреди, че нелекуваните инфекции могат да доведат до сериозни здравословни проблеми, включително хронични болки и безплодие. При заразените със сифилис усложненията могат да засегнат сърцето, кръвоносните съдове и нервната система. Той отбелязва, че увеличаването на случаите на сифилис, предаван от майка на дете, е особено тревожно, като броят на съобщенията за такива случаи почти се е удвоил между 2023 и 2024 г., отбелязва ДПА.

„Използвайте презервативи с нови или много партньори и се тествайте, ако имате симптоми като болка, секрети или язва“, каза Чианчо.

Според данните на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията мъжете, които имат сексуални контакти с мъже, са най-засегнатата от инфекциите група, особено що се отнася до гонорея и сифилис.

Сифилисът става все по-разпространен и сред хетеросексуалните, особено сред жените в детеродна възраст, допълва ДПА.

Регистрираните случаи на предаване на сифилис от майка на дете са се увеличили от 78 през 2023 г. до 140 през 2024 г. в 14-те държави, които са предоставили данни.