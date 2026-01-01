Не се пише отделен правилник за опозиция, той се пише за всички народни представители, коментира председателят на временната комисия за изработване правилника на Народното събрание Димитър Здравков от „Прогресивна България“ (ПБ) пред журналисти. Каквито са ограниченията за опозицията, такива са за всички, добави той.

Днес временната комисия прие правилата, по които ще работи 52-рото Народно събрание. Следващата седмица, по думите на Здравков, те ще влязат за обсъждане в пленарната зала.

Промените не са революционни, не седнахме да пишем изцяло нов правилник, а стъпихме на действащия, защото сме водени от убеждението, че той е плод на труд на много парламенти и има много запазени норми, подчерта председателят на временната комисия. ПБ е направила 34 предложения, от част от които отстъпи, добави той.

Според Здравков демокрацията има нужда от конструктивна опозиция. Той благодари на членовете на комисията от всички парламентарни групи за работата. Здравков отбеляза, че в определени моменти емоцията е надделявала. Правилникът, който ще внесем в пленарната зала, е такъв, какъвто заявихме, че искаме, със съответните отстъпки към опозицията, които бяха направени в разумен диалог и след подобаващо аргументиране от тях, подчерта Димитър Здравков.