След извършени проверки в 24-те района на Столична община през последните две седмици, 450 технически неизправни контейнера за битови отпадъци са установени и подменени в срок от 48 часа, така че гражданите да могат да използват съдове с работещи капаци и колела, без предпоставки за разпиляване на отпадъци около тях. Така, в резултат на засиления контрол и последващите предписания към фирмите, ангажирани с чистотата, общият брой на подменените технически неизправни контейнери от началото на месеца до момента достига 582.

Подмяната на неизправните съдове подобрява хигиената около тях, улеснява редовното обслужване от сметосъбиращия оператор и намалява предпоставките за замърсяване в междублокови пространства, улици и тротоари. Проверки са извършени както на масово използваните контейнери с вместимост 1100 л., така и на индивидуални кофи в районите Кремиковци, Нови Искър, Панчарево, Банкя, Искър и Връбница, както и на контейнери от NORD системата в районите Младост, Възраждане, Студентски, Искър и Връбница, където са установени проблеми с педалите, отварянето на капаците и други технически неизправности.

„Счупените контейнери са предпоставка за разпилени отпадъци, по-трудно обслужване и по-замърсена градска среда. Гражданите трябва да виждат бърза реакция и реален резултат. Именно затова упражняваме ежедневен контрол и изискваме своевременно отстраняване на всяка нередност“, заяви директорът на Столичния инспекторат д-р Павлин Коджахристов.

В рамките на контрола инспекторите са съставили констативни протоколи с конкретни адреси на технически неизправните съдове и са дали 24-часови предписания на фирмите изпълнители за подмяната им. При последващ контрол е установено, че дадените предписания са изпълнени в срок. При неизпълнение на задължението за подмяна на технически неизправен контейнер на фирмите се налагат санкции в размер на 256 евро за всеки отделен случай.

През седмицата продължи и разполагането на нови черни пластмасови контейнери в районите Оборище и Средец, а в район Подуяне беше извършена допълнителна подмяна и допълване на съдове за битови отпадъци. Подменени са и над 30 улични кошчета – счупени, смачкани или без капак – по спирки на градския транспорт, площади, алеи и други обществени пространства. Така от началото на месеца до момента общият брой на подменените улични кошчета достига 58 бр.

Успоредно с това продължава и дезинфекцията на контейнерите за битови отпадъци, която фирмите изпълнители извършват веднъж месечно по график, като част от задълженията си по договор.

От началото на май, за различни неизпълнения на дейностите по чистота, инспекторите от Столичния инспекторат са наложили санкции на фирмите, ангажирани с чистотата, на стойност близо 34 000 евро, като най-често установените нарушения са наличие на отпадъци след ръчно метене, чували с отпадъци, които не са транспортирани своевременно и пропуснато обслужване на контейнери за битови отпадъци.

Столичният инспекторат е на терен и продължава ежедневния контрол върху дейностите по чистота, като приоритет остава своевременното отстраняване на нередностите и гарантирането на по-качествена услуга за гражданите във всички райони на София.