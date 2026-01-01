Масов бой между съседи в Шумен завърши с пострадали и задържани, съобщиха от полицията.

Агресията е станала на 19 май вечерта на ул. “Седма“ след скандал.

Пострадали са по-сериозно трима мъже - на 45, 34 и 26 години, които са настанени в болница.

Задържани двама шуменци - на 47 и 23 години, а на 20 май и непълнолетен 17-годишен и брат му на 19 години за нанасяне на телесна повреда.

Разследването по случая продължава под надзора на прокуратурата.