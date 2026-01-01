16-годишен тийнейджър се опита да вземе от магазин стек с бира, ударил 65-годишна служителка с дървен кол, съобщиха от полицията.

Агресията е станала на 20 май в село Петърница.

Скандал в магазин завърши с жесток побой и арест в село до Търговище

Младежът е взел стека с бира, като е казал, че го взема на вересия и е поискал да си тръгне.

Между двамата е възникнал скандал. Непълнолетният е нанесъл удар с дървен кол в главата на служителката на търговския обект.

Жената е настанена в болница в Плевен. За случая е сезирана прокуратурата.