Двама мъже от Разград са задържани за притежание и разпространение на дрога, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Лицата са установени на 20 май при специализирана полицейска операция за противодействие на престъпления, свързани с наркотични вещества, проведена от криминалисти в ОДМВР-Разград.

В хода на предприетите в условията на неотложност процесуално-следствени действия са извършени претърсвания на автомобил и имот, ползвани от 20-годишния от мъжете. В колата „Фолксваген Голф“, спряна на пътя Разград – Попово в района на село Благоево, са намерени и иззети два вида дрога, укрити на различни места.

У 21-годишния пътник и в зоната под лявата седалка са открити джъмпери с бяло прахообразно вещество, което при тестване реагира положително на кокаин. След повдигане на облегалката са намерени още шест полиетиленови плика с бяло кристалообразно вещество, което при тестване реагира на амфетамин. При претърсване имота в град Разград са иззети ел везна и грендер, ползвани от задържаните за оформяне на дози от наркотиците.

Случаят е докладван на дежурен окръжен прокурор. Води се досъдебно производство, като работата по разследването и документирането на престъпното деяние продължава.