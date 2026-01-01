Организацията на песенния конкурс „Евровизия", на който България ще бъде домакин през 2027 г., се очаква да струва между 20 и 30 млн. евро, каза вицепремиерът Иво Христов в студиото на предаването „Денят започва" на Българската национална телевизия. Той оглавява подготовката за събитието.

Страната ни ще приеме конкурса, след като българската представителка Дара спечели тазгодишното издание на надпреварата с песента Bangaranga. Певицата ще посети Министерския съвет утре, каза вицепремиерът Христов.

Той отбеляза, че ще има перо „Евровизия" в бюджета. Финансирането на домакинството няма да е изцяло държавно, като ще има участие на спонсори от страна на Eвропейския съюз за радио и телевизия - основен организатор на песенния конкурс, както и национални такива. Очаква се и много добра възвращаемост на разходите, като вече има засилен интерес за хотелски резервации в София за след година, допълни Иво Христов в ефира на БНТ.

Според него победата в песенния конкурс „Евровизия" открива изключителни възможности за България да се брандира като дестинация, като земя на специфична култура, като природни дадености, като територия на огромни таланти. „Постигнахме нещо изключително", допълни той.

"Дължим благодарност на две ръководства на БНТ - това на господин Кошлуков и това на госпожа Милотинова, които в хода на последната година взеха правилните решения на всички етапи, за да може да стигнем до този голям български триумф и най вече на таланта на Дара, която със своята експлозивна енергия успя да помете всякакви други условности на евровизионния вот, който, знаете, е мотивиран от всякаква геополитика и прочее роднински съображения", каза Иво Христов.

Вицепремиерът каза, че тепърва ще се решава кой град ще е домакин на "Евровизия". Той припомни, че БНТ трябва да организира първия тур за всички желаещи. Засега желание да приемат „Евровизия" заявиха София, Пловдив, Бургас и Варна.