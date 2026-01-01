Руският президент Владимир Путин отпътува тази вечер от Пекин, с което приключи официалното си посещение в Китай, предаде агенция Синхуа.

В Пекин руският лидер се срещна с китайския президент Си Цзинпин. Двете страни се договориха за бъдещо удължаване на Договора за добросъседство и приятелско сътрудничество между Китай и Русия, отбелязва китайската новинарска агенция.

Руската агенция ТАСС акцентира върху изключително натоварената програмата на посещението.

Днес руският президент прекара 11 часа в различни преговори, срещи и протоколни прояви, допълва агенцията. Работната програма започна в 11 ч. сутринта, когато Путин пристигна в Голямата зала на народа в Пекин, и приключи в 22:00 ч. местно време на същото място. Въпреки това през деня президентът на Русия се отби за кратко в предоставената му държавна резиденция.

При пристигането му на летището за руския лидер бе организирана кратка церемония. Както и в самото начало на посещението, на пекинското международното летище „Шоуду“ бе строена почетна гвардия, заедно с група китайски ученици и студенти, които махаха за сбогом на руския държавен глава с флагчета при отпътуването му.