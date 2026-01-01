Министерският съвет прие решение за определяне на председател на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните председател на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е заместник министър-председател, определен с правителствено решение.

Във връзка с Решение на Народното събрание от 8 май 2026 г. за избиране на Министерски съвет на България се определя нов председател на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Съгласно приетото днес правителствено решение за председател е определен вицепремиерът Иво Христов.