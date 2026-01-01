Артериалната хипертония остава водеща предотвратима причина за смърт в световен мащаб, засягайки близо 1,4 милиарда души по света, като едва един от четирима пациенти има добър контрол на кръвното налягане, сочат данни по повод Световния ден за борба с хипертонията, който беше на 17 май. Лекари и експерти в областта подчертават необходимостта от по-ранно лечение, по-строг контрол на стойностите, промени в начина на живот и редовен домашен мониторинг, като предупреждават, че неконтролираната хипертония води до инфаркт, инсулт, сърдечна и бъбречна недостатъчност и повишава риска от когнитивен спад и деменция.

По-ранно лечение

Актуализираните насоки за поведение при артериалната хипертония насърчават по-ранни действия, което включва промяна в начина на живот или направо медикаменти при по-ниски нива на кръвното налягане, включително не само когато стойностите са достигнали 140/90. Основната цел е постигането на устойчиво, по-ниско кръвно налягане. За лица със сърдечно-съдови заболявания, диабет или хипертония в по-напреднал стадий силно се препоръчва ранно започване на лечение като комбинирана терапия, за да се ускори контролът върху хипертонията. Това обяснява полк. проф. Ивайло Даскалов, началник на Клиника по кардиология на ВМА.

Начин на живот

Диетата остава ключова със специфичен, засилен фокус върху намаляване приема на натрий и увеличаване приема на калий, за да се помогне за естественото понижаване на кръвното налягане. Необходими са редовни, умерени аеробни упражнения за нормализиране на телесната маса и намалена нужда от лекарствено лечение.

Нови доказателства директно свързват високата алкохолна консумация с високото кръвно налягане, като препоръките от 2026 г. подчертават, че ограничаването или пълно въздържание от алкохол осигурява най-добрата сърдечно-съдова протекция, допълва експертът.

Домашен мониторинг

Измерванията на кръвното налягане в лекарския кабинет вече не са достатъчни. Валидираният домашен мониторинг е стандарт за диагностика на хипертония на „бялата престилка“ и „маскираната хипертония“. Нощното кръвно налягане е признато за критичен предсказващ фактор за инсулт и инфаркт, което прави 24-часовото наблюдение и диагностика на нощната хипертония приоритет за 2026 г. Въпреки че съвременните електронни технологии се развиват много бързо, експертите съветват да не се разчита прекалено на смарт часовниците, докато не бъдат строго валидирани.

Рисковете

Д-р Даскалов обяснява, че хипертонията е сложно заболяване, което засяга мозъка и много други различни жизнено важни органи и системи в организма, чрез неконтролирано високото кръвно налягане. Ключово послание за 2026 г. е, че рано постигнатият контрол на кръвното налягане е от решаващо значение за защита на здравето на мозъка и намаляване на риска от деменция и когнитивен спад. Неконтролираната хипертония е непосредствена причина за сърдечна недостатъчност и хронично бъбречно заболяване.

Какво означава това? Най-ефективният начин за управление на заболяването е работата в екип, пациент-лекар. Разбира се, екипно базираните грижи могат да бъдат разширени с участието на други специалисти (фармацевти, медицински сестри), но не и да бъдат сведени до единствен преглед годишно.

Началникът на Клиниката по кардиология на ВМА съветва: проверявайте редовно кръвното си налягане; ограничете приема на натрий и алкохол; движете се редовно; контролирайте телесното си тегло; уверете се, че домашното ви устройство за измерване на кръвно налягане е валидирано; действайте, ако показанията ви са над желаните стойности; търсете активно специалист.

DarikNews.bg

Ежедневни навици за по-здравословен живот

Храна (всеки ден):

► Намалявай солта – не добавяй допълнително на масата;

► Избягвай силно преработени храни (чипс, колбаси, готови сосове);

► Добавяй повече храни с калий: банани, бобови, спанак, картофи;

► Яж повече „истинска храна“: зеленчуци, плодове, риба, ядки;

Алкохол:

► Най-добре: минимално или никак;

► Дори „малки количества“ при някои хора вдигат кръвното;

Тегло и режим:

► Дръж стабилно тегло (дори -3 до -5 кг има ефект върху кръвното);

► Спи редовно (7–8 часа) – лошият сън повишава стойностите;

Движение всеки ден (най-важното след храната)

► Целта не е спорт за рекорди, а редовно умерено натоварване;

► Бързо ходене (№1 препоръка);

► Колоездене с леко/умерено темпо;

► Плуване;

► Лек джогинг (ако е комфортно);

► Танци или аеробика с умерено темпо;

Колко: 30–45 минути на ден или 150 минути седмично минимум

Ако нямаш време → 3 × 10 минути ходене пак работят.

Допълнителни навици за по-ниско кръвно

► 5–10 минути спокойно дишане/релакс дневно;

► Ограничаване на кофеин, ако влияе на теб;

► По-малко седене – ставане на всеки 60 минути

► Мери кръвното по едно и също време (сутрин/вечер);

► Седни 5 минути преди измерване;

► Не разчитай само на случайни измервания;

► Води си записки (или в телефон);

Какво да избягваш

► Тежки силови тренировки с напъване и задържане на дъха;

► Енергийни напитки;

► Чести „йо-йо“ диети;

► Дълги периоди без движение;

Най-простият дневен план

30 мин бързо ходене + по-малко сол и преработена храна + нормален сън + 1–2 измервания на кръвното (ако е нужно)