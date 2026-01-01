Европейският парламент даде окончателното си одобрение за удвояване на митата върху вносната стомана в опит да защити затруднената европейска индустрия от евтиния китайски внос, предаде АФП.

Евродепутатите гласуваха с 606 гласа „за“ срещу 16 „против“ за увеличаване на митата върху вноса на стомана до 50%, както и за намаляване с 47% на допустимите безмитни количества.

Съгласно новите мерки, предложени от Европейската комисия още миналата година, безмитните квоти за внос ще бъдат ограничени до 18,3 млн. тона годишно - обемът на стоманата, внесена в ЕС през 2013 г.

Именно тази година е избрана за референтна, тъй като според ЕС пазарът е започнал да се нарушава заради свръхпроизводството, основно вследствие на Китай, който масово субсидира местните производители и днес произвежда над половината от световната стомана.

„Европа се нуждае от силна и конкурентоспособна стоманодобивна индустрия, основана на търговия, иновации и честна конкуренция. Борбата с негативните ефекти от глобалния свръхкапацитет е от съществено значение“, заяви евродепутатът Карин Карлсбро, която подкрепи прокарването на мерките в парламента.

Новите правила ще влязат в сила след окончателното одобрение от страните членки на ЕС и ще започнат да се прилагат от 1 юли 2026 г.

Стратегията на ЕС наподобява подхода на американския президент Доналд Тръмп, който наложи 50-процентни мита върху вноса на евтини метали от Китай.

В същото време ЕС продължава да настоява Съединените щати да намалят митата върху европейската стомана.