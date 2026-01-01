Грандиозното финално изпълнение на песента „Бангаранга“ на DARA вече е събрало над 10 милиона гледания в официалния YouTube канал на конкурса „Евровизия“. Българското участие продължава да генерира силен международен интерес след финала на събитието, пише NOVA.
May 19, 2026
Паралелно с това организаторите възстановиха ежедневната Spotify класация на „Евровизия“, която ще се актуализира до 11 юни. Данните показват общо над 16,4 милиона стриймвания за всички 35 участващи песни само ден след големия финал, като „Бангаранга“ заема убедително първото място.
May 18, 2026
Българската песен отчита 3 304 607 слушания за деня, следвана от Израел с „Michelle“ (968 276), Румъния с „Choke Me“ (941 628) и Финландия с „Liekinheitin“ (786 641). В топ 10 попадат още Италия, Швеция, Молдова, Дания и Гърция, като конкуренцията между участниците остава изключително силна.
В отделна класация за най-слушаните песни от „Евровизия“, достигали глобалния топ 50 на Spotify, „Бангаранга“ се нарежда на 12-о място. Пред нея са редица хитовe от предишни издания, включително „Tattoo“ (Швеция), „Brividi“ (Италия), „Cha Cha Cha“ (Финландия) и „Zitti e buoni“ (Италия), които оформят най-успешните съвременни евровизионни хитове в дигиталната ера.
All the #Eurovision songs that reached the top 50 of the global Spotify chart:
May 18, 2026
#5 Tattoo 🇸🇪
#5 Brividi 🇮🇹
#7 Cha Cha Cha 🇫🇮
#9 Zitti e buoni 🇮🇹
#12 Bangaranga 🇧🇬
#14 Arcade 🇳🇱
#15 Snap 🇦🇲
#17 The Code 🇨🇭
#23 Wasted Love 🇦🇹
#25 Europapa 🇳🇱
#25 Heroes 🇸🇪
#28 Queen of Kings 🇳🇴
#34…
Припомняме, че малко след полунощ на 17 май България спечели категоричен триумф с общо 516 точки, като се нареди пред Израел с 343 и Румъния с 296. Така поставихме нов рекорд, постигайки една от най-убедителните победи в историята на конкурса. С аванс от 173 точки пред втория най-харесван участник, българската звезда DARA записа най-голямата разлика между първо и второ място досега. „Бангаранга“ получи 312 точки от зрителския вот и 204 от международното жури. Така осигури домакинството на страната ни за следващото издание на конкурса.
На сцената на големия финал прозвучаха песни на 23 езика, изпълнени от представители на 25 държави. Часове преди началото на финала DARA и сценичният екип получиха наградата „Марсел Безансон“ в категорията за най-добро артистично изпълнение, определена от коментаторите на участващите държави.
