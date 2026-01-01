Бившият испански премиер Хосе Луис Родригес Сапатеро е обект на разследване за предполагаема търговия с влияние и свързани с това престъпления, съобщи Върховният съд на страната, предаде Ройтерс.

Офисът на Сапатеро в Мадрид е бил претърсен заедно с още три помещения, съобщи съдът в изявление, добавяйки, че бившият премиер е бил призован да даде показания на 2 юни.

Сапатеро е ключов съюзник на настоящия социалистически премиер Педро Санчес, а делото оказва още по-голям натиск върху Санчес, който вече е преследван от разследване за корупция във връзка с предполагаеми подкупи, в които са замесени ключови членове от близкото му обкръжение, както и разследвания, свързани с жена му и брат му.

Разследването е част от така наречения случай "Плюс Ултра", свързан с държавно финансиране на стойност 53 млн. евро през 2021 г. на местната авиокомпания "Плюс Ултра" чрез държавния холдинг СЕПИ по време на пандемията от КОВИД-19.

Операцията, чиято цел е била да спаси дружеството от фалит, стана политически спорна, тъй като критиците твърдяха, че "Плюс Ултра" не е от стратегическо значение, има слаби финанси и връзки с венецуелски акционери. Върховният съд разглежда дали помощта е била надлежно одобрена.

Консервативната опозиционна Народна партия многократно е критикувала бизнес връзките на Сапатеро във Венецуела през годините след напускането му на правителството. Бившият премиер отрече всякакво нарушение пред комисия на долната камара на парламента.

Сапатеро ръководеше Испания между 2004 и 2011 г., печелейки две абсолютни парламентарни мнозинства.