Разкриха кражба от частен дом в село Шопци в Кърджалийско, съобщиха от ОД на МВР.

На 15 май мъж и жена са влезли в къщата на 73-годишна жена - представяйки се за търговци.

За кратко време успели да съберат и изнесат два чувала покъщнина.

Установено е, че мнимите търговци са баща и дъщеря от съседна област. 33-годишна жена е била задържана.

Откраднатите вещи са иззети. Работата по случая продължава група „Криминална полиция“.