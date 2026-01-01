Трафикът на хора остава един ужасен бич на нашия свят, каза временно изпълняващият длъжността посланик на САЩ Мартин Макдауъл при откриването на международната конференция „Укрепване на системите за правосъдие: Координиран европейски отговор срещу трафика на хора“ в София.

Международната конференция се организира от Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) към Министерския съвет на България и организация Международна мисия за правосъдие (International Justice Mission – IJM), с участието на партньорски институции от Румъния и Европа и ще е от днес до 21 май, четвъртък. В рамките на конференцията са предвидени и участия на представители на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), Европол, Службата за демократични институции и човешки права на ОССЕ, Европейския орган по труда (ЕОТ), Международния център за развитие на миграционните политики (ICMPD), магистрати, прокурори и експерти от България, Румъния, Франция, Обединеното кралство и др.

Макдауъл обясни за работата си в Молдова в рамките на шест години. „В рамките на 12 месечен период и съм видял как трафикът на хора унищожава животи, разкъсва семейства“, каза той и добави, че въпросът, който трябва да си зададем е: „Ако ние не се справим с проблема, кой ще го направи?“

„Щеше да е чудесно да имаме колеги от Европейския съюз, Република Северна Македония, Гърция. Техните проблеми са същите като на страните, които са представени днес“, посочи още дипломатът. Според него мрежите, които работят зад кулисите, се адаптират по-бързо от нас. Но ние работим усилено, за да ги спрем, допълни той.

Макдауъл благодари на присъстващите, тъй като усилията им правят САЩ една безопасна държава и потвърди ангажимента на щатската администрация да се бори с трафика на хора. Американският посланик благодари и на правителството, прокурорите, съдиите и на колегите, които са "на челните редици в борбата".

Трафикът на хора продължава да бъде едно от най-тежките нарушения на човешките права и една от най-динамично развиващите се форми на организирана престъпност в Европа. Това каза Даниела Савеклиева, секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБХТ) към Министерския съвет .

Савеклиева отбеляза, че престъпните мрежи действат все по-гъвкаво, използват дигитални инструменти и трансгранични механизми за своята дейност.

По думите ѝ борбата с трафика на хора изисква високо ниво на координация между институции, държави и различни професионални общности. Тя акцентира, че подобни форуми като днешния са възможност за обсъждане как да се подобрят трансграничните разследвания, как да се използват технологиите в тяхната подкрепа и да се гарантира защитата и стабилната подкрепа за пострадалите.

Центърът на всички наши усилия трябва да остане човекът. Тя отчете, че ефективното наказателно преследване и защитата на пострадалите са взаимосвързани.

Мариана Тошева, директор „Операции“ на IJM България, отбеляза, че трафикът на хора остава една от най-печелившите престъпни дейности в Европа, надминаван единствено от трафика на наркотици. По думите ѝ 76% от престъпните групи действат в от две до седем държави.

Трябва да премахнем фрагментацията между правоохранителните и правораздавателните органи при борбата с трафик на хора, каза още Тошева. Също така акцентира върху координираната и ефективна реакция на институциите, както и подкрепата за жертвите.

Трафикът на хора живее в сянката на нашите икономики, каза Диана Туша, председател на Специалната комисия за борба с трафика на хора в парламента на Румъния.

В София отдаваме значение на важността на борбата с трафика на хора, което е едно от най-доходоносните престъпления в Европа, каза Туша и посочи, че присъствието на конференцията днес изпраща различно послание – „не сме фрагментирани в отпора, който даваме, не работим всеки за себе си, сътрудничим си трансгранично в различни измерения“.

„Конференцията се провежда в много важен момент – в цяла Европа сме свидетели на еволюцията в трафика на хора“, каза още тя. Според нея трябва да си зададем въпроса нашите съдебни системи еволюират ли със същия темп. По нейни думи престъпниците си сътрудничат по-добре от държавите – не са ограничени от различни правни дефиниции и освен ако не се запълни тази празнина, ще продължат да бъдат „едни гърди“ пред нас.

Координацията е изключително важна, за да събираме доказателствата, които водят до осъдителни присъди, каза още тя.

Не трябва да третираме трафика на хора като национален проблем, а споделена европейска отговорност, посочи Туша.