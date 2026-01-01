"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 20 май - сряда във връзка с разкриване на уличен водопровод по ул. „Околовръстен път“, жк. „Младост 4“ се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 22:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между: ул. „Околовръстен път“, бул. „Александър Малинов“, ул. „Проф. Александър Танев“ и ул. „Самара“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на ул. „София Бизнес парк“ на кръстовището с ул. „Васил Радославов“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.