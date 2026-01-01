31-годишен мъж от кубратското село Задруга е задържан за домашно насилие, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.
Сигналът е подаден около 21:10 часа на 18 май от 51-годишния му баща. По данни на полицията мъжът, който бил в явно нетрезво състояние, предизвикал скандал с родителя си и отправил заплахи за саморазправа и убийство.
След намесата на полицейски екип извършителят е установен, задържан и отведен в сградата на Районното управление в Кубрат.
По случая е започната проверка.