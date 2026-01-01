Конкурсът за песен на Евровизия се провежда всяка година. Организира се под егидата на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) съвместно с обществения радио- и телевизионен оператор на предходната победителка.

След като тази година победата е за България, това автоматично означава, че страната ни ще е домакин на „Евровизия 2027“.

Икономист: DARA донесе на България милиони евро за икономиката

Ако победителят обаче не е в състояние да бъде домакин, EBU може да определи друг организатор на конкурса.

В историята на „Евровизия“ вече има такъв случай. През 2022 г. Украйна спечели конкурса, но следващата година домакин стана не победителката, а Великобритания. Това се наложи заради войната в Украйна.

Четири български града в битка за „Евровизия 2027“

Министърът на културата Евтим Милошев обясни, че цялата организация преминава през Българската национална телевизия, която е домакин. „Ангажиментът на държавата е да създаде организация и да има много ясно разпределени отговорности между държавните институции и ангажираните структури.“

От публичен линч до огромна подкрепа и триумф: Пътят на DARA към „Евровизия“

София, Пловдив, Варна и Бургас вече изявиха желание да посрещнат „Евровизия 2027“

София е готова да посрещне „Евровизия“ през 2027 година. Това заяви столичният кмет Васил Терзиев, който посрещна DARA на летището в София. „Нямаме търпение и искаме да благодарим на Дара, че ни създаде точно тази работа“, каза столичният кмет.

„Знам, че София ще е чудесен домакин, но заявявам категоричното желание на Бургас за домакинство. Ще дадем всичко от себе си, за да е перфектно. И ще бъде“, написа кметът на Бургас Димитър Николов във Фейсбук.

Варна има и силни аргументи да бъде домакин на „Евровизия 2027“, защото има културна памет, туристически потенциал, утвърдена международна сцена и младежки дух.Това заяви кметът на Варна Благомир Коцев.

Според него градът има опит и в организирането на мащабни събития, като дава пример с Международния музикален фестивал „Варненско лято“, който е сред най-старите фестивали в Европа и тази година отбелязва своята 100-годишнина.

Рано тази сутрин ми се обади кметът на Пловдив Костадин Димитров и ме попита: "Взето ли е вече решението къде да се състои „Евровизия 2027“, защото моите намерения са сериозни?" Това разказа министърът на културата Евтим Милошев.

Кой български град ще стане домакин?

„Предстои ни домакинство на „Евровизия" догодина, което ще бъде в София. Предстои ни много, много работа. Много работа, буквално още от утре. Това е голяма организация. Може би зрителите са могли да видят снощи за какво става въпрос в залата. Огромна организация с огромни екипи. Буквално още от утре трябва да започнем." Това заяви генералният директор на БНТ Милена Милотинова.

DARA постави рекорд на „Евровизия“: Спечели с най-голяма разлика в точките

„Тази седмица Министерският съвет ще създаде организация за домакинството на България за „Евровизия“. Имам вътрешна увереност, че България ще се справи изключително добре. Говорим за организацията на самия песенен конкурс – избор на място, сигурност, логистика, маркетинг и реклама. Българското домакинство на „Евровизия“ ще бъде на нивото, на което беше австрийското“, заяви министърът на културата Евтим Милошев.

„Безспорно столицата и възможностите, които град София предоставя, са водещи. Но това, което се случи вчера – трите големи града, които авторитетно и амбициозно заявиха интерес, говорим за Бургас, Пловдив и Варна – това е хубав знак. Смятам, че най-разумното е, както във всеки такъв процес, да се разгледат всички възможности, да се обмислят внимателно и тогава да се вземе окончателното решение“, отбеляза още той.

Романтичен момент: Преливаща от емоции DARA сподели победата със съпруга си (ВИДЕО)

Какви са изискванията към домакините на конкурса?

Основните критерии, които трябва да покрие градът, който ще приеме „Евровизия 2027“:

🪩Голяма закрита зала с капацитет около 8–10 хиляди зрители;

🪩Достатъчно пространство за сцена, техника, гримьорни, пресцентър и делегации;

🪩Международно летище на максимум около 90 минути;

🪩Хиляди хотелски стаи за участници, медии и фенове;

🪩Силна транспортна и градска инфраструктура;

🪩Възможност за сигурност, логистика и телевизионна продукция на световно ниво.

Има и конкретни изисквания към самата зала:

💡Да има 40–50 шумоизолирани коментаторски кабини;

💡Отделни помещения за 26 делегации;

💡Големи зони за грим и подготовка;

💡Офиси за продукцията и медиите;

💡Пространство за спонсори и фен зони.