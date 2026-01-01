Столичната община организира официално посрещане на DARA, която донесе победата на България на "Евровизия 2026".

Събитието ще се състои на 19 май от 18:00 ч. на пл. „Княз Александър I“.

DARA: Целият свят е обърнал глава към България, щастива съм

"И София ще посрещне DARA така, както заслужава! Каним ви да отпразнуваме този исторически успех с много музика, емоции и енергия. Очаква ни специално музикално парти с DJ, настроение под открито небе и една вечер, в която да покажем колко любов може да дадем на любимата ни DARA", пишат организаторите.

Тя ни даде повод за национална гордост. Нека й покажем, че цяла България стои зад нея, призовават от Столична община.

След блестящия триумф победителят на „Евровизия 2026“ DARA кацна на родна земя в неделя, тя бе посрещната с водни салюти на летището в София - специален поздрав, който много рядко се прави.

Кметът на София Васил Терзиев беше сред официалните лица на летището. Терзиев заяви, че столицата е готова да бъде домакин на следващото издание на европейския песенен конкурс през 2027 г., когато България ще отбележи 20-годишнината от присъединяването си към Европейския съюз.

Анатемосана у дома, коронована в Европа: Скритата война зад триумфа на DARA и „Bangaranga“

По-рано в същия ден Терзиев каза: „Гордеем се с теб“ и добави, че ще има и символично посрещане на DARA - с червен килим.

След победата самата DARA се обърна от Виена към кмета на София с думите: "Кмете, надявам се да подготвиш за гостите хубав, голям червен килим".