На 16 май 2026 г. е образувано досъдебно производство за притежание на наркотични вещества срещу 19-годишен младеж от град Чепеларе, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Около 03:05 часа на паркинг в курортния комплекс „Пампорово“, при извършена полицейска проверка, в непосредствена близост до него е открит прозрачен полиетиленов плик, съдържащ бяло прахообразно вещество с тегло 1,16 грама.

При направения полеви наркотест веществото е реагирало на метамфетамин. Лицето е задържано за срок до 24 часа.